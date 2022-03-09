В праздник — с теплом и заботой! Украинских женщин, которые находятся в Мозырском роддоме и горбольнице, с 8 марта поздравили представители районной администрации, «Белой Руси» и Красного Креста.

Тепло, забота и максимально бережное отношение. Международный женский день давно стал одним из самых добрых праздников: душевные поздравления в этот день принимали белоруски от мала до велика. И, конечно, без внимания не оставили женщин из Украины, которые сейчас находятся в Мозырском роддоме и городской больнице.

Визит представителей районной администрации, руководства мозырского здравоохранения и представителей общественных организаций «Белая Русь» и «Красный Крест» для молодой мамы Юли стал приятной неожиданностью. Но главный сюрприз ждал впереди: поздравить супругу и впервые увидеть сына смог глава семьи Василий. Они увиделись впервые с момента, когда Юлю передали мозырским врачам.

Искренние слезы признательности и благодарности – и на глазах у киевлянки Людмилы. Восстановлением ее здоровья сегодня тоже занимаются мозырские медики. Рядом с мамой в палате дочь Саша. Для маленькой украинской семьи внимание в такой день – особо ценно.

В 2022-м главными пожеланиями в Международный женский день были мир и ясное небо над головой. Юлия, Людмила и их близкие сегодня находятся в безопасности. Принимая поздравления, девушки искренне благодарили каждого жителя Мозыря – от врачей до анонимных посетителей, — кто в эти дни, с огромной открытой душой, оказывал им помощь и поддержку.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ