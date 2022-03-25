Третья выставка художников-любителей «Новые имена» откроется 9 апреля. Попасть в ряды авторов может каждый, кто посвящает свободное время рисованию

Вы любители рисовать, и мечтаете увидеть свою картину на выставочном стенде? Такой шанс есть у каждого, даже если за спиной нет профессионального художественного образования! «Новые имена» в третий раз откроют в Мозыре! Организаторы культурного проекта под таким названием уже объявили о поиске художников-любителей, из чьих работ составят большую выставочную экспозицию. «Новые имена» – выставка для НЕпрофессионалов. Проект, созданный для людей различных профессий, разного возраста, которые в свободное время рисуют. Рассказать о себе и показать свои работы может каждый мозырянин. В том числе, принимаются заявки от детей. Открытие выставки запланировано на 9 апреля. Заявки будущих участников принимаются уже сейчас. Если вы мечтаете заявить о себе в городском мире искусства, звоните организаторам выставки по номеру +375 (33) 360-43-55. Возможно, именно ваше имя войдет в летопись интересного художественного проекта.