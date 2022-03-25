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Рубрика: Новости

Школьные лагеря на весенних каникулах будут посещать 500 юных мозырян

25 марта 2022, 18:08

Школьные лагеря на весенних каникулах будут посещать 500 юных мозырян. Об организации полезного досуга рассказали в отделе образования Мозырского райисполкома.
С 28 марта по 3 апреля у школьников — весенние каникулы. В этот период в 12-ти учреждениях образования Мозырского райисполкома будут организованы лагери дневного пребывания. По информации отдела образования райисполкома, посещать их будут около 500 мальчишек и девчонок разного возраста. Программа каникул обещает быть насыщенной и интересной. Традиционно к организации досуга школьников подключают культурные и спортивные учреждения, центры дополнительного образования. Отдельное внимание — темам профилатики и безопасности: представители ГРОЧС, ОСВОДа, ИДН проведут в школьных лагерях викторины, квесты, интерактивные лекции.  При хорошей погоде массовые мероприятия для детей проведут на открытом воздухе, что поспособствует укреплению их здоровья и соблюдению санитарно-гигиенических мер.

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