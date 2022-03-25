«Неделя леса» пройдет с 9 по 16 апреля. Масштабное экомероприятие приурочат к Году исторической памяти

Республиканская акция «Неделя леса» пройдет в середине апреля. С 9 по 16 апреля по всей стране пройдут сотни мероприятий по посадке деревьев. В том числе, и в Мозырском районе. Только в прошлом году к финальной посадке в рамках «Недели леса» присоединились более двух сотен мозырян: маленьких и взрослых, от дошкольников до пенсионеров. Вместе они восстанавливали лесную территорию в Боковском лесничестве, посадили несколько десятков тысяч саженцев. В сезоне-2022 экомероприятие приурочат к Году исторической памяти. Присоединиться можно как целыми коллективами, так и небольшими группами или семьями. Подтвердить свое участие в акции нужно в Мозырском опытном лесхозе. Каждого волонтера обеспечат посадочными материалами и инвентарем.