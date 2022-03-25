«Свадьбу» сыграть и первое место занять. Амбициозные планы мозырских творческих пенсионеров

Сохранить исконно мозырские традиции, передать их подрастающему поколению, а еще победить в конкурсе. Активисты золотого возраста, которые ушли на пенсию, но продолжают творческую реализацию благодаря Территориальному Центру обслуживания населения, поставили перед собой амбициозную задачу – первое место в межрегиональном конкурсе «Открытый занавес». В своей театральной постановке они восстановили и обыграли обряд «Свадьба», по канонам Мозырского Полесья.

Ах, эта свадьба пела и плясала! Отделение дневного пребывания превратилось в деревенскую полесскую хату, в центре – праздничный стол, за столом жених и невеста и многочисленные гости. Мозырские неугомонные пенсионеры из отделения дневного пребывания для людей золотого возраста Территориального Центра социального обслуживания населения приготовили на межрегиональный конкурс «Открытый занавес» оригинальную постановку. В темах не было ограничений, но когда молод душой, можно и свадьбу справить. Решили обыграли обряд «свадьба», по канонам Мозырского Полесья. К слову, этому предшествовала кропотливая исследовательская работа. Поэтому, как говорят сами участники постановки, главным сценаристом сего действа выступил народ.

Наталья Прус исполняет роль свахи. Кстати, Наталья Васильевна для антуража принесла часть своего приданного, с которым ее выдавали замуж. Свадебная скатерть, двусторонней гладью вышитая матерью Натальи Васильевны. А вот сорочку, которая на женихе, вышивала уже сама. Яркие птицы, в форме сердца, символ любви, на горловине – оберег. Коллега по творческому цеху Татьяна Чубчик для воссоздания исконно полесского обряда тоже заглянула в свои свадебные закрома, которые бережно хранит на протяжении 50 лет своей семейной жизни. Праздничная наволочка, вышитая свекровью и скатерть с лебедями, застеленная на стол.

Всего в свадебной театральной постановке задействованы 12 человек. Жених-невеста, родители, гости. Обыграли и встречу молодых, и то, как делят каравай, и прощание невесты с родителями, и ее завивание, смену венка на платок как трансформация девушки в женщину. В целом, получился яркий музыкальный спектакль.

Жених и невеста, сваха и теща, да и все гости надеются, что их яркую театральную постановку оценит жюри межрегионального конкурса «Открытый занавес». Кстати, старались не только для победы в творческом состязании, но и для того, чтобы свадебный обряд Мозырского Полесья не канул в Лету и в 21 веке.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ