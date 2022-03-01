С первого дня весны мозырская горбольница вышла из красной зоны. Наша съемочная группа посетила учреждение здравоохранения и посмотрела, как сейчас оказывается помощь мозырянам и жителям близлежащих районов.

Мозырская городская больница возвращается к привычному режиму работы. На фоне снижающихся цифр заболеваемости ковидом ранее перепрофилированные отделения выходят из «красной зоны». Отметим, плановую и экстренную помощь мозырянам и жителям других районов медики не останавливали даже в периоды самого сильного подъема.

В отделении медицинской реабилитации первый день весны проводят в довольно бодром темпе. Пациенты уже успели пообщаться с врачами во время планового утреннего обхода. Кто-то отдыхает, другие – на процедурах или занятиях ЛФК. Тамаре Семеновне активная нагрузка пока противопоказана, поэтому в графике на каждый день – неспешное дефиле по больничному коридору.

Медицинская реабилитация доступна и пожилым людям, и тем, кто перенес сложные операции. В это отделение Мозырской горбольницы пациенты поступают в плановом режиме. К приему экстренных пациентов в режиме 24/7 готовы другие профильные отделения. Возможность получить квалифицированную врачебную помощь есть у всех, кто в этом нуждается.