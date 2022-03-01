На Доске Почета природоохранного ведомства представители Мозырщины

Имена лидеров отрасли занесли на Доску почета природоохранного ведомства по итогам трудовой деятельности в 2021 году. Решение принимала коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Всего на Доску почета попал 21 человек – работники, внесшие особый вклад в дело охраны природы и обеспечение рационального использования ресурсов. В их числе есть и представители Гомельской области. В список лидеров попал Виктор Дадько, начальник Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Белгидромета. На Доске почета – еще два мозырянина. Нина Заверач, начальник геофизической сейсмической партии филиала «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии» и Николай Ярошовец, мастер по сложным работам в бурении скважин партии глубокого бурения филиала «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии».