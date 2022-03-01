Жителей улицы Майской деревни Дрозды жалуются на бездорожье

В редакцию телеканала поступило обращение от жителей улицы Майской деревни Дрозды. Люди страдают от бездорожья. К домам подъехать невозможно, порой с трудом удается даже просто пройти. Люди хотят услышать, что по этому поводу думают ответственные службы. Мы встретились с жителями улицы Майской и услышали мнения ответственных служб.

Свой дом, природа, свежий воздух…. Примерно об этом мечтают горожане, переезжая поближе к земле. Примерно этого хотели для себя и своих детей жители улицы Майская в деревне Дрозды. Мечты разбились о реальность. Жить в обустроенных домах, конечно, прекрасно, вот только добраться до собственности порой просто невозможно. Татьяна живет на ул. Майская уже седьмой год. И все это время зависит от милости природы.

Рассказывая об этом, у Татьяны начинают течь слезы. Испытания по экстремальному вождению приходится проходить регулярно. Так же регулярно, как и вытаскивать застрявшую в грязи машину. На этом участке улицы майская пока живет только две семьи. Машины они ставят на соседних улицах. А до дома добираются обходными путями.

Пройти по Майской действительно непросто, даже при том, что день приезда съемочной группы выдался сухим и солнечным. Жители рассказывают, еще по осени в нормальную погоду можно было как-то проехать. После зимы ситуация усугубилась. Вот такие траншеи остались после прокладки газопровода. Проскочить уже не получается.

В кабинете главного инженера Мозырского управления капитального строительства нам продемонстрировали план застройки микрорайона Дрозды-2. И пояснили, работы здесь ведутся уже 8 лет. Из-за большой площади застройки, участок разделили на несколько очередей. И поочередно проводят коммуникации: электричество, водопровод и газ. И только после – решают дорожный вопрос. Вот на плане улица Майская. В одной ее половине дорогу уже отсыпали. Работы в остальной части начнутся только после окончания прокладки коммуникаций. То есть сначала свои обязательства должны выполнить газовщики.

Дорога в гравийном исполнении появится на Майской в этом году. Более точных сроков в УКСе не назвали. Но заверили, что заявку на финансирование благоустройства, поданную облисполком, рассмотрели и деньги на эти цели уже выделили.