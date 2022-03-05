5 марта в городском парке «Победа» пройдет Масленица

Сегодня по народному календарю «масленичные заигрыши. Вторник Масленичной недели был полностью посвящен смотринам. Молодежь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. В среду – масленичный день «лакомки». Принято ходить к теще на блины. По традиции ни одна теща не должна обидеть своего зятя. А наоборот, демонстрировать расположение к мужу своей дочери. В четверг ожидается масленичный разгул. Все хозяйственные работы прекращаются, начинается широкое народное празднование. А в пятницу теща наносит ответный визит в дом к зятю. Так не спеша принято отмечать масленичную неделю и готовится к скорому наступлению весны. Массовые праздничные гуляния традиционно пройдут в парке культуры и отдыха «Победа» 5 марта, в субботу. Для мозырян подготовили концертную программу с участием музыкальных коллективов. Народное творчество продемонстрируют на выставках-ярмарках. Конечно же, можно и нужно будет продегустировать блины. Любителям экстрима организаторы предлагают проявить себя на масленичном столбе. Еще обещают, что праздник прощания с зимой должен порадовать каждого.