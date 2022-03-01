Декада #НаркобизнесSTOP в Мозырском политехническом колледже

Сегодня в Гомельской области стартовала декада #НаркобизнесSTOP. Все учреждения образования области включились в национальный флешмоб «Беларусь против наркотиков». Мероприятие прошло в Мозырском политехническом колледже.

В холле политехнического колледжа – первокурсники. Преимущественно парни 15-16 лет, основная целевая аудитория наркобиснеса. Юношеский максимализм, поиски легких денег. Случаи, когда подростки поддаются влиянию, нередки. О том, что для Мозырского района проблема распространения и потребления наркотиков стоит остро, красноречивее всего говорят цифры. За прошлый год было задержано 16 человек, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, из них 5 несовершеннолетних. Это статья 328 часть 4 Уголовного Кодекса, санкции от 10 до 20 лет лишения свободы. На конкретных примерах, а еще через тесты, опросы педагоги призывали подростков к жизни без наркотиков. Заместитель директора по воспитательной работе Алла Айзейко считает, в борьбе с наркобизнесом все средства хороши.

Подростки слушали внимательно, хоть признались, что информация не новая. Сейчас идет активная профилактическая работа. Да и сроки по наркостатьям внушительные. Волонтеры из числа учащихся слово подкрепляли тематическими листовками, буклетами и флаерами. Мероприятие в политехническом не единичное. 1 марта, в день борьбы с наркотиками, в Гомельской области стартовала декада #НаркобизнесSTOP. Будет еще много классных часов, информационных встреч, флешмобов. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. А еще сформировать у молодежи негативное отношение к наркотикам и в очередной раз рассказать о недетских сроках, которые навсегда меняют жизнь.