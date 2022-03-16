Презентация интерактивной выставки «Партизаны Беларуси» прошла в Мозырском педуниверситете. Уникальный на постсоветском пространстве проект создан совместными усилиями издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива. Он представляет собой фотохронику партизанской борьбы с гитлеровскими захватчиками на территории оккупированной Беларуси.

Студентам Мозырского педуниверситета презентовали интерактивную выставку проекта «Партизаны Беларуси». На стендах, которые до 18 марта расположены в читальном зале библиотеки главного корпуса, — десятки снимков и оцифрованных наградных листов. Каждый из них по-своему уникален. Все вместе отображают суровую картину действий партизанских формирований на территории Беларуси, показывают конкретных героев «лесного фронта».

Уникальный на постсоветском пространстве проект создан совместными усилиями издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива.

Фотохронику партизанской борьбы на территории оккупированной Беларуси можно увидеть и в оцифрованном виде. Вместе с выставкой организаторы привезли интерактивный брендированный стенд. На монитор выводятся данные о людях, сражавшихся в партизанских отрядах. Поискать своих родственников может каждый желающий. Сам проект «Партизаны Беларуси» стартовал в 2018-м году, когда началось создание электронной базы данных о партизанах и подпольщиках. За это время оцифрованы тысячи архивных документов, а интернет-портал проекта PARTIZANY.BY посетило свыше 300 тысяч пользователей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ