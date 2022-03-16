Березовый сок можно проверить на содержание цезия-137 в радиологической лаборатории Мозырского зонального Центра гигиены и эпидемиологии

Совсем скоро начнется сезон заготовки березового сока. Специалисты Мозырского зонального Центра гигиены и эпидемиологии дают рекомендации – проверять березовые слезы на радиацию.

Прежде чем делать запасы березового сока, специалисты Мозырского зонального Центра гигиены и эпидемиологии советуют проверить его на содержание цезия-137. Исследования березового сока можно провести в радиологической лаборатории центра, для населения его проводят бесплатно. Объем пробы для исследования должен составлять не менее 1 литра. Информация о результатах продукции выдается устно в день обращения. В прошлом году было проведено около 30 проб практически со всех населенных пунктов Мозырского района, превышение гигиенического норматива не было выявлено.