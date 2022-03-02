Ночью, примерно в 2:30, 16 марта, 30-летний водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь на 209 км автодороги М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин», в сторону г. Калинковичи, совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами 33-летнего пешехода, который, по предварительной информации, стоял на правой полосе движения ближе к середине проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Рубрика: Новости
2 ДТП с участием пешеходов произошло на Гомельщине в минувшие сутки. Одно из них – на территории Калинковичского района
16 марта 2022, 18:05