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Рубрика: Новости

2 ДТП с участием пешеходов произошло на Гомельщине в минувшие сутки. Одно из них – на территории Калинковичского района

16 марта 2022, 18:05

Ночью, примерно в 2:30, 16 марта, 30-летний водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь на 209 км автодороги М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин», в сторону г. Калинковичи, совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами 33-летнего пешехода, который, по предварительной информации, стоял на правой полосе движения ближе к середине проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

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