Подробно о важном. Информационная встреча в Мозырском педагогическом

На информационную встречу с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью приехали депутаты Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь Валентина Назаренко и Ирина Довгало, а также первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол. Высокопоставленные гости изложили собравшимся свою позицию о происходящем в общественно-политической жизни внутри страны и, конечно, в соседнем государстве.

Коснулись самых обсуждаемых тем и вопросов. А также акцентировали внимание на роли каждого гражданина в развитии и будущем страны.

Встреча прошла в формате диалога. Речь выступающих прерывалась вопросами из зала, на которые присутствующие получили компетентные ответы.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ