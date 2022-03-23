На информационную встречу с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью приехали депутаты Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь Валентина Назаренко и Ирина Довгало, а также первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол. Высокопоставленные гости изложили собравшимся свою позицию о происходящем в общественно-политической жизни внутри страны и, конечно, в соседнем государстве.
Коснулись самых обсуждаемых тем и вопросов. А также акцентировали внимание на роли каждого гражданина в развитии и будущем страны.
Встреча прошла в формате диалога. Речь выступающих прерывалась вопросами из зала, на которые присутствующие получили компетентные ответы.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Подробно о важном. Информационная встреча в Мозырском педагогическом
На информационную встречу с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью приехали депутаты Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь Валентина Назаренко и Ирина Довгало, а также первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол. Высокопоставленные гости изложили собравшимся свою позицию о происходящем в общественно-политической жизни внутри страны и, конечно, в соседнем государстве.