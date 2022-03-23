Единый день приема граждан прошел в Гомельской области. В Мозырском райисполкоме с населением встречался председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый

Единый день приема граждан проходит в Гомельской области. В проблемах, просьбах, предложениях и жалобах жителей региона разбираются парламентарии. В Мозырском райисполкоме с населением встречался председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Проблемы, просьбы, предложения и жалобы жителей Гомельской области сегодня выслушали сенаторы. В регионе прошел Единый день приема граждан. Так, председатель Постоянной комиссии верхней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый с рабочим визитом посетил Мозырь. На прием к нему пришли почти два десятка заявителей.

Личный прием – это дополнительная возможность разъяснить населению правовые нюансы и тонкости. Частый случай на подобных мероприятиях — запрос «Я хочу, вот так и не иначе!», противоречит законодательной базе. Истории некоторых заявителей лежат в плоскости межличностных отношений. Одна из главных задач парламентариев – помочь разрешить житейские проблемы. Но – только по закону.

Диалог с сенатором у жителей Мозырщины получился длинным и насыщенным. Кто-то был не согласен с переносом пешеходных переходов. Кто-то просил выделить дополнительный земельный участок для ведения фермерского хозяйства. Вопросы оплаты услуг ЖКХ и землепользования, развитие инфраструктуры сектора частной застройки и благоустройство дорог. По каждому из заслушанных заявлений будет принято решение в соответствующие законодательству сроки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ