На центральной площади можно купить все и сразу. В Мозырь приехала выставка «Все для дома и дачи»

Десятки экспонентов со всех уголков Беларуси приехали в Мозырь, чтобы предложить свои товары. Под ярким весенним солнцем на центральной площади можно купить все и сразу. Выставка так и называется «Все для дома и дачи».

Весна – время активности для владельцев усадеб и дач, что посадить на участке, чтобы получить богатый и вкусный урожай. Богатый ассортимент декоративных, плодово-ягодных кустарников и деревьев. Как традиционные культуры малина, смородина, яблоки, так и экзотические хурма, нектарин. Фермеры за качество своей продукции ручаются.

Несмотря на то, что весна все увереннее вступает в свои права, у палатки Марии Николаевны Седляр многолюдно. Ведь изделия, сделанные вручную, из качественных материалов и с любовью, котируются всегда.

Весна – время переобуваться и переодеваться, теплые шубы менять на легкие ветровки. На нынешний выставке представлен большой ассортимент верхней одежды.

Помимо разноплановой одежды, на выставке много, так называемых продуктовых товаров. Мед и продукты пчеловодства, сухофрукты и орехи, чай и специи. Универсальные наборы и смеси для курицы, борща, мяса, для изготовления колбасы. Есть даже барбарис, который добавляется в варенье, желе, сиропы.

Также здесь можно приобрести рыбные консервы. Производители –предприятия Дальнего Востока. А самый ароматный стенд – рыбный павильон, здесь представлены дары северных морей: маринованные различным способом, слабосоленые и пряно-соленые, горячего и холодного копчения. Неподалеку идет бойкая торговля белорусской рыбой, прудовой и озерно-речной. Это продукция рыбхоза «Лахва». Карп и толстолобик, живой и копченый. А самая большая экспозиция – это ремесленники из Столинского района. 6 мастеров делегировали свои полномочия Михаилу Дорошко. Здесь есть изделия его собственного изготовления, гончарные, но Михаил Федорович в первую очередь расхваливает продукцию коллег по ремесленническому цеху.

А в пятницу начнет работать Жлобинский мясокомбинат со всем ассортиментом своей продукции.

Выставка «Все для дома и дачи» на центральной площади Мозыря возле городского Дворца культуры проходит с 23 по 25 марта с 10 до 19 часов, 26 марта – с 10 до 15.00.