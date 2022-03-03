Очередной фейк интернета – в Мозыре нет продуктов. Так ли это? Репортаж из мозырских магазинов

События в стране-соседке многих заставили переосмыслить ценности и расставить приоритеты. Каждый смотрит на ситуацию по-разному, по- своему. Многие пропускают события через себя, через своих родных и близких. Многие искренне сочувствуют и переживают за происходящее. Многие на ситуации ищут популярность и собирают лайки. Очередной фейк интернета – в Мозыре нет продуктов. Так ли это? Съемочная группа телеканала выясняла в отделе торговли и в мозырских магазинах.

Мозырские магазины продолжают работать в штатном режиме. В «Евроопте» на Малинина представлен весь ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. В изобилии фрукты и овощи, крупы и макароны, большой ассортимент растительных масел и консервов. Представители торговли говорят, что дефицита по каким-то отдельным группам товаров нет. Хотя отмечают, потрясения последних дней заставили некоторых мозырян сделать запасы. Кто-то вместо одной пачки крупы покупал две, кто-то купил про запас сахар или макароны. Но ажиотажного спроса не было. Скорее спрос повышенный, который фиксировали в течение 1-2 дней на прошлой неделе.

Ситуация в магазине «Смак», представителе местной торговли, не отличается от положения в сетевых торговых точках. Ассортимент не изменился. На прошлой неделе ситуацию по району дополнительно мониторили представители отдела торговли и услуг Мозырского райисполкома.

В последние дни приоритеты мозырян сместились. Повышенный спрос наблюдается не на продовольствие, а, например, на семена и грунт. Как говорится, дачный сезон никто не отменял.

Стоит отметить, что жители сел и деревень на происходящее вокруг отреагировали намного спокойнее. Спрос на продовольственную группу товаров в торговых точках мозырского района на протяжении последней недели остается стабильным. Продавцы рассказывают, что в последний раз мозыряне закупались впрок в период начала пандемии короновируса. В то время тележки покупателей действительно были тяжелее обычного. Но и тогда торговля легко удовлетворяла спрос. На этот раз ничего похожего не наблюдается.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ