Фейк: в Мозыре идет мобилизация, мужчин принудительно забирают в армию. Комментарии Андрея Аршинова, военного комиссара Мозырского, Ельского и Наровлянского районов

В связи с обращениями граждан в адрес военного комиссариата о возможном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях за пределами Республики Беларусь сообщаю следующее:

Военнослужащие Гомельского гарнизона находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют задачи в соответствии с планом подготовки по предназначению в 2021/2022 учебном году и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают.

При этом, как заявил Глава государства, часть сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участков Государственной границы Республики Беларусь, в том числе, на территории Мозырского, Ельского и Наролвлянского районов Гомельской области.

В настоящее время, в Вооруженных Силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся.

Все сборы носят плановый характер и заблаговременно, еще в прошлом году, были утверждены специальными правовыми актами. Уведомления (повестки) приходящие жителям Мозырского, Ельского и Наролвлянского районов из военного комиссариата по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях, среди которых сборы по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям в количестве 10 человек, а также мероприятия призыва на срочную военную службу.

Также обращаю внимание граждан, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2022 году в период с 1 по 4 марта Гомельским областным исполнительным комитетом проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск на территории районов Гомельской области.

В течение этого времени в Мозырском, Ельском и Наролвлянском районах проводятся теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военного комиссариата по порядку формирования воинских частей территориальных войск. Особое значение в ходе проводимых мероприятий уделяется подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора были доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.

В соответствии с распоряжением Наровлянского районного исполнительного комитета ограничивается посещение и нахождения в отдельном участке территории Наровлянского района включая населенные пункты Москалевка, Ничипоровка, Киров, целиком территория Полесского радиационно — экологического заповедника восточнее автодороги Р-37, а также южнее населённых пунктов включительно Вербовичи, Карповичи и по границе правого берега реки Припять до государственной границы Республики Беларусь и Республики Украина.

Силами государственного пограничного комитета осуществляется прием беженцев из Республики Украина на пунктах пропуска Александровка, Новая Рудня и Глушковичи.