В Мозыре на остановках общественного транспорта появились QR-коды. Что это и для чего необходимо?

На городских остановках появились таблички формата А4 в синих оттенках. По центру расположен QR-код. Если на него навести смартфон, можно узнать не только расписание общественного транспорта на конкретной остановке, но и время, через которое прибудет ваш автобус. Онлайн-расписание транспорта разместил филиал «Автобусный парк №2» Гомельоблавтотранса. Привычные таблички с расписанием с остановок не пропадут. QR-коды – это для удобства. Так, в случае отмены маршрута или других изменений, исправить расписание на каждой остановке сложно. А с помощью приложения можно быть в курсе последней информации. Онлайн-расписание обновляется раз в сутки.