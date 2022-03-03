Белорусы продолжают помогать! Днем 3 марта врачи Мозырского роддома приняли роды у беженки из Украины. Для Юлии и ее мужа – это второй ребенок. Когда стало понятно, что дома качественную медпомощь получить невозможно, родители приняли сложное решение: старшего сына с бабушкой оставили в селе Иванков Киевской области. И начали пробираться к границе, чтобы появление на свет второго ребенка доверить белорусским медикам. Дорога была сложной, помощь пришла от российских военнослужащих. Дальше – карета скорой помощи и Мозырский роддом.

Малышу Богдану, так назвали новорожденного, на этих кадрах – всего несколько часов отроду. На свет он появился путем кесарева сечения, и некоторое время пробудет отдельно от мамы. Когда Юлия восстановится, вместе с сыном из реанимационного отделения их переведут в палату роддома.

О будущем Юлия пока говорит с трудом, очень хочет воссоединиться с оставшейся в Украине семьей. И сегодня, став мамой во второй раз, она вновь и вновь со слезами на глазах благодарит белорусских медиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ