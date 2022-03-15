Очередная победа воспитанников Алексея Борунова. Школьники Гомельской области стали призерами московской олимпиады по программированию

Подведены итоги московской XVI открытой олимпиады по программированию, которую проводили Московский физико-технический институт и Московский государственный университет имени Ломоносова. Соревнование состояло из трех этапов — двух заочных и финального. В заключительном туре принял участие 421 школьник из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана и России. Участникам нужно было решить по четыре задачи алгоритмического характера. Качество написанных программ оценивалось автоматической системой под управлением оргкомитета в Москве. Школьники Гомельской области завоевали три диплома. У воспитанника кружка спортивного программирования клуба юных пожарных Мозыря Станислава Полынь диплом I степени, еще два парня из Гомеля — Никита Галух и Игорь Кругликов- привезли дипломы второй и третьей степени.