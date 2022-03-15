В Петриковском районе работники МЧС спасли одного рыбака, второй утонул

14 марта в 15.50 поступило сообщение о тонущем человеке на затоне реки Припять вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района, сообщает Гомельское областное управление МЧС. В 15.55 спасатели прибыли к месту вызова и установили, что на противоположном берегу реки Припять, на расстоянии 15 метров от берега в воде находится человек, который держится руками за корягу. Вероятнее всего события развивались следующим образом: пенсионер 1954 г.р. с другом плыли по реке на надувной лодке. В какой-то момент лодка пробилась и перевернулась, а мужчины оказались в воде. Спасатели совместно с работником Национального парка «Припятский» на моторной лодке подъехали к мужчине и извлекли его из воды. Ширина участка реки в этом месте 110 метров, глубина 4-5 метра. На берегу оказали первую помощь: напоили горячей водой, сняли мокрую куртку и укутали сухими вещами, а затем передали спасенного прибывшим медикам. После осмотра с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Петриковской районной больницы. В 16.42 при обследовании акватории реки в 20 метрах от берега в кустах найден и извлечен из воды утонувший мужчина 1969 г.р.