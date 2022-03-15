«Мы – граждане Беларуси»: вручение паспортов 14-летним мозырянам прошло в исполкоме

В день Конституции в Мозырском райисполкоме традиционно вручают паспорта юным мозырянам, достигшим 14-летнего возраста. Конечно не всем, а только тем из них, кто проявил себя в учебе, спорте или творчестве. Сегодня в зале собралось 30 ребят из разных школ города и района, а еще много почетных гостей. Мероприятие прошло в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Республики Беларусь». С важным событием молодых людей поздравила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Символично, что именно сегодня в силу вступает решение республиканского Референдума, а это значит, что в День конституции в силу вступает новый, обновленный государственный свод законов. Об этом тоже говорили на торжественной встрече. И конечно, молодым гражданам страны напоминали об ответственности, которую налагает на человека даже сам факт получения паспорта. Кроме паспорта, каждому участнику акции вручили подарок – Конституцию в новом издании и книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». Конечно, теплые пожелания в этот день звучали от почетных гостей, которые лично вручали главный документ каждому юноше и девушке. С ответным словом к собравшимся обратилась учащаяся Козенской средней школы Милана Васильцова. Мероприятие украсили песни в исполнении талантливых мозырян. Финальным аккордом стало творческое поздравление представителей более юного поколения.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ