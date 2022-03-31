Мозырским РОВД устанавливается личность гражданина, совершившего хищение денежных средств с похищенной банковской карты в банкоматах, установленных по адресам: г. Мозырь, ул. Притыцкого 2А и г. Мозырь, ул. Притыцкого, 14. Приметы гражданина: на вид 40-50 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, волос седой, короткий. Был одет в черную кожаную куртку, черные штаны, черные туфли. При себе имел кошелек и похищенную банковскую карту. Лицам, которым, что-либо известно о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам 8-029-835-65-74, 253083 или 102.