Строить или арендовать? Для кого-то ответ на этот вопрос кажется очевидным. А кто-то рассматривает оба варианта. Надо отметить, что спрос на арендное жилье есть всегда. Претендовать на аренду квартиры может абсолютно каждый, но при распределении квартир преимущество отдадут тому, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. А в случае, если таких людей будет несколько, то значение будет иметь более ранняя дата постановки на учет. С информацией о наличии свободного арендного жилья можно ознакомиться в местной печатной прессе, а также на сайте райисполкома в разделе «жилищная политика».

На конец марта в списке – 19 городских адресов и 11 – в Мозырском районе. Бульвар Юности, Малинина, а еще Геологов, Фрунзе, Щорса. Есть благоустроенное, частично благоустроенное и жилье без удобств. Что касается цены, то плата зависит от величины базовой, благоустроенности, места расположения и площади жилого помещения. На сегодняшний день плата за аренду составляет 3 рубля 84 копейки за метр квадратный. Так, аренда двухкомнатной квартиры площадью 57 метров квадратных обойдется примерно в 218 рублей. Аренда двушки без удобств будет стоить почти в два раза меньше. Состояние арендного жилья не всегда оправдывает ожидания.

В арендном жилье можно прописать членов семьи. А вот делать перепланировку – нельзя. Чтобы не потерять место в очереди на строительство жилья, рекомендуется снимать жилье меньшей площади, чем прописано в нормах.

30 % от общего количества арендного жилья выделяется иногородним молодым специалистам, отучившимся на бюджете и прибывшим по распределению. Еще 10% предоставляется военнослужащим. У них тоже есть внеочередное право на заселение. В любом случае, прежде, чем идти в исполком с заявлением, лучше обратиться в ЖЭУ и посмотреть квартиру. Прием документов осуществляется в службе «Одно окно».

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ