ГАИ ищет очевидцев ДТП на дороге «Станция Михалки–Наровля–граница Украины»

Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП. 15 марта около 9.35, женщина, водитель такси 1978 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь на 9 км автодороги Р-37 «Станция Михалки–Наровля–граница Украины», в направлении Наровли, на закруглении дороги вправо, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, слетела на мелиоративную полосу, в результате чего от телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Свидетелей и очевидцев данного происшествия, обладающих какой-либо значимой информацией, а также лиц, у которых имеются файлы видеозаписи с видеорегистраторов, запечатлевших момент произошедшего ДТП, просят обратиться в Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, либо по телефону 102.