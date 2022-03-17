Когда отключат отопление?

Пришло первое весеннее тепло, а вместе с ним и вопросы об отключении отопления. Корреспонденты телеканала «Мозырь» выяснили, когда в городе планируется завершить отопительный сезон.

В этом вопросе в Мозыре, как и во всей стране, руководствуются Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденными постановлением Совмина РБ № 286 от 15 мая 2020 г. Решение о сроках завершения отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 ℃ и выше. Кроме этого, учитывается прогноз погоды. В первую очередь отопление отключают в промышленных и прочих организациях, общественных и административных зданиях. Во вторую – в общегородских банях, театрах, высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях, общежитиях и жилфонде. Последними батареи остывают в гостиницах, библиотеках, государственных архивах, музеях, учреждениях социального обеспечения, медицинских, лечебно-профилактических, школьных и детских дошкольных учреждениях образования. Вопрос о завершении отопительного сезона пока не рассматривается, поскольку подходящие для этого погодные условия еще не установились. Обычно подачу тепла прекращают во второй половине апреля или в мае.