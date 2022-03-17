Лесхозы страны готовятся к сезону заготовки березового сока. Он начнется в ближайшие дни

Собранный урожай будет реализован перерабатывающим предприятиям и гражданам. Приобрести напиток белорусы смогут в лесничествах, а также в местах выездной торговли. Сок будет продаваться в тарах различной емкости. У населения есть возможность самостоятельно заготовить березовый сок. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса. Не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае нарушителей будет ждать штраф. Несмотря на непродолжительный сезон заготовки сока, лесохозяйственные учреждения готовы полностью обеспечить потребности и населения, и предприятий. При этом стоимость напитка в заготовленном виде будет ниже чем затраты, которые граждане понесут при самозаготовке (транспорт, тара, время и т.д.). Информация о ценах будет опубликована на сайтах лесохозяйственных учреждений в ближайшее время.