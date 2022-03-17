Убийство дворняжки. Бирка в ухе собаки не гарантирует СТОП службе отлова

3 марта на площади Ленина была подстрелена собака с биркой на ухе. Умерла она прямо по дороге на улице Пушкина. Эта собака никогда не проявляла никакой агрессии, с ней играли дети, ее подкармливали жители ближайших домов. Почему коммунальные службы устраивают эти зверства? Ведь это не единичный случай. Такое эмоциональное обращение пришло на почту ТКМ.

Эти фотографии на почту Телеканала прислала возмущенная мозырянка. На них убитая собака. На ухе – бирка, в боку торчит ядовитый дротик. Как выяснилось, дворнягу подстрелили 3 марта на площади Ленина. На своих ногах собака еще добежала до улицы. Пушкина, где в муках скончалась. Ее тело подобрали волонтеры зоозащиты. Марина работает недалеко от площади Примостовая. Девушка ежедневно подкармливала убитую бродяжку.

Собака обычно обитала на Пушкина. Ирина тоже была в числе тех, кто следил за ее судьбой. У убитой дворняги никогда не было имени и никогда не было хозяина. Зато был добродушный нрав и общительный характер. Вот она попала в кадр, когда волонтеры принесли ее в приют на Пхове. Это было в августе прошлого года. Именно тогда малышку стерилизовали, сделали необходимые прививки и обозначили специальной клипсой. Такая метка на собаке – признак спокойного характера и своеобразный знак «стоп» для службы отлова. Бирки стали появляться на мозырских дворнягах около 7 лет назад в рамках реализации программы ОСВВ, что означает: Отлов, Стерилизация, Вакцинация, Выпуск.

Красная клипса на ухе не спасла свою хозяйку. По мнению зоозащитников, работники службы отлова нарушили существующую договоренность не трогать таких собак. Ведь тогда автоматически служба отлова превращается в службу отстрела, а это уже статья о жестоком обращении с животными. Убитую дворнягу оставили лежать на улице, опять таки, в нарушение правил.

За пояснениями мы обратились в Мозырский коммунальник, который непосредственно курирует службу отлова. Однако там от комментариев отказались, мотивируя отказ тем, что в настоящее время проверку по делу ведет милиция. Заявление о факте жестокого обращения в Мозырский РОВД поступило от зоозащитников. Со своими предложениями волонтеры организации собираются обратиться и в администрацию района. Ведь проблему большого количества безнадзорных животных обязательно надо решать. Но начинать, по их мнению, нужно с первопричины, а именно с контроля за домашними животными и их хозяевами. Зоозащитники призывают в этом деле объединить усилия.

А пока мы ждем результатов милицейской проверки, об ее итогах – в ближайшем сюжете Телеканала.

Лидия Потар. Юрий Горобец. ТКМ