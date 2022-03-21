Итоги акции «Вместе за здоровое будущее»

Межведомственная республиканская профилактическая акция «Вместе за здоровое будущее» проходила с 14 по 20 марта. В Мозыре ее ярким завершением стало мероприятие в кинотеатре «Мир».

В малый зал кинотеатра «Мир» пригласили школьников. Не на просмотр фильма, хотя по итогу фильм тоже показали, а на масштабное профилактическое мероприятие «Вместе за здоровое будущее». Приглашенные специалисты, представители милиции, врачи и волонтеры рассказывали о вреде наркотиков и о тюремных сроках, которые получают сбытчики психотропов.

Акция длиною в неделю охватила учреждения образования, с профилактической целью посетили школы, лицеи, общежития, выступили в трудовых коллективах. Все вместе – за здоровое будущее! Запланированные мероприятия были направлены на профилактику потребления и сбыта наркотиков, психотропов и их аналогов, в том числе и среди несовершеннолетних. Проблема распространения наркотиков среди подростков для Мозырского района стоит остро. Причем, дети не только попадались на потреблении психтропов, но и на их распространении. Один из последних случаев: 16-летняя мозырянка вместе с 14 –летним жителем Калинковичей делали закладки на территории двух районов. МВД инициировало проведение конкурсов среди подростков. Ребятам в возрасте от 10 до 18 лет предлагают принять участие в проекте «Выбери свою инициативу». Для этого необходимо снять ролик против наркотиков, о здоровом образе жизни. После предварительного отбора работы будут размещены на платформе TikTok в аккаунте детского правового сайта. Ролик, набравший больше всего лайков, будет признан победителем 7 апреля – во Всемирный день здоровья – они будут награждены.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ