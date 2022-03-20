20 марта на территории Мозырского района произошло два пожара. К счастью, обошлось без жертв

Днем 20 марта в дежурную службу МЧС поступило сообщение – горит блочный дачный дом в деревне Борисковичи Мозырского района. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Рассматривается версия, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Еще одна чрезвычайная ситуация произошло в деревне Бибики. Загорелся деревянный нежилой дом и две деревянные хозяйственные постройки, к слову огонь уничтожил эти постройки и кровлю дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Доминирует версия – неосторожное обращение с огнём