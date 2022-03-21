Митинг-реквием «Колокола памяти», посвященный 78-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти, прошел в Калинковичском районе. В марте 1944 года, благодаря красноармейцам 65-й армии, второй день рождения наступил у более чем 33-х тысяч человек.

Михаил Антонович в Озаричский лагерь смерти попал, когда ему не было еще семи. После освобождения узников в марте 1944-го, прошло уже 78 лет. Но для пожилого мужчины и сегодня здесь все так, как будто это было вчера. Не скрывая слез, Михаил Антонович рассказывает и показывает, где стояли вышки с немецкими солдатами, как дети согревались в куче еще неостывших трупов, какой ценной была каждая капля воды…

Очевидцев тех страшных событий с каждым годом все меньше. Но 19 марта они обязательно приезжают сюда, на место нынешнего мемориального комплекса, чтобы почтить память невинных жертв трагических событий. Кроме бывших узников, в Озаричах собираются ветераны войны и труда, представители власти, трудовых коллективов, активисты Фонда мира, общественных организаций. И это не только жители Калинковичского и Мозырского района. В этом году на акцию памяти и скорби собрались несколько сотен человек из разных областей Беларуси и России. На болотистой территории концлагеря не было построек, все узники небольшими группами теснились под открытым небом. А подступы к лагерю были заминированы. Каждый выживший вспоминает о спасительной тропе, по которой приходилось осторожно идти на пути к спасению. Последним мог стать всего один неверный шаг в сторону. Мемориальный комплекс на месте бывшего лагеря смерти был построен в 1965 году. Об уже свершившейся трагедии здесь напоминает каждый квадратный метр земли: дорога смерти, вдоль которой продолжают расти деревья, венки, колючая проволока.

Наказ молодому поколению от узников – беречь мир. Во время митинга память о погибших в лагере смерти почтили минутой молчания, к мемориалу возложили венки и цветы. Как символ мира и согласия, школьники зажгли Лампады памяти. Мероприятия, приуроченные к памятной дате, продлились в соседних населенных пунктах.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ