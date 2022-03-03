График проведения по субботам прямых телефонных линий руководством Гомельского облисполкома и Совета депутатов на март 2022 года

Утвержден график проведения по субботам прямых телефонных линий руководством Гомельского областного исполнительного комитета и Гомельского областного Совета депутатов на март 2022 года

Согласно утверждённого графика в марте прямые телефонные линии с руководством Гомельского облисполкома и Гомельского областного Совета депутатов будут проходить каждую субботу. 5 марта прямую телефонную линию с жителями области проведет заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. Председатель облисполкома Иван Крупко на связи с жителями области будет 12 марта. Первый зампред облисполкома Дмитрий Козел готов пообщаться с гражданами 19 числа. А 26 марта прямая телефонная линия состоится с управляющей делами облисполкома Еленой Кличковской. Номер телефона в Гомеле: 33-12-37, код областного центра – 0232. Прямые телефонные линии проводятся с 9 утра и до полудня – 12 часов.