График приема граждан руководством Гомельского облисполкома и Совета депутатов на март

Утвержден график приема граждан руководством Гомельского областного исполнительного комитета и Совета депутатов на март.

Руководство облисполкома проводит прием граждан каждую неделю. Прием главой администрации области проходит, как правило, в первую среду месяца. В графике отражены дни приема граждан заместителями председателя, управделами облисполкома и другими высокопоставленными лицами. Приемы проходят по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефонам в Гомеле 33-46-90, 33-46-91, 33-46-93 и 33-46-94. Время приема у председателя облисполкома с 14 до 20 часов, у специалистов – с 8 до 13 часов.