Встретить Международный женский день с самым бодрым настроением предлагают мозырянкам. 6 марта состоится забег для прекрасных девочек, девушек, женщин и даже бабушек. Из важных деталей для участниц – юбка-пачка и яркая помада.

Впервые в Мозыре пройдет забег для девочек, девушек, женщин и даже бабушек! Мероприятие в канун Международного женского дня проведет объединение спортсменов-любителей «Полесский регион». Яркая и позитивная «МозыRUNочка» приглашает прекрасных атлеток выйти на старт 6 марта. Дресс-код от организаторов весьма интересен: бежать будут в… юбках-пачках! Желательна также яркая помада. В забеге могут участвовать и мужчины. Можно – без юбки и помады. Главная их задача в этот раз — оказывать поддержку и заботиться о настроении участниц. Перед стартом оцените свои возможности: организаторы заявили дистанцию достаточно большую дистанцию — в районе 10 километров. Бежать обещают в медленном темпе. Каждая прекрасная спортсменка на финише получит медаль. А на старте ждут разминка спортивная и заминка углеводная — в виде вкусного десерта. Подробности можно узнать через соцсети по запросу #полесскийрегион.