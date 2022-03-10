Экскурсия на ОАО «Беларускабель». Своеобразный промышленный туризм практикует Совет депутатов и молодежный парламент для школьников Мозырщины

На проходной ОАО «Беларускабель» – десятки подростков. Именно для них, пока еще школьников, но уже почти студентов, совет депутатов и молодежный парламент организовывают такие встречи.

Выбирая будущую профессию, подростки порой плохо представляют, что их ждет после получения диплома. Некоторые и вовсе находятся во власти стереотипа о некомфортных условиях труда на заводах. Познакомиться с богатым миром профессий, расширить кругозор, а заодно и узнать, как создаются бренды под маркой «Сделано в Беларуси». Кабельщикам было что показать и чем привлечь, а школьникам на что посмотреть. Мозырские провода летают в космос, покоряют глубины морей. За 63 года, которое существует предприятие, с линий сошло столько кабеля, что им можно несколько десятков раз обернуть экватор. Виталий Шилов, директор завода, в своем плотном графике нашел время, чтобы встретиться с потенциальными сотрудниками. Раньше завод был единственным в республике, теперь их 18. Из них четыре в Мозыре. Так что потребность в уникальных кадрах есть. А еще Виталий Петрович привел несколько мотивационных примеров и пригласил своих коллег. Личная встреча с теми, кто когда-то выбрал правильную профессию. Юристы, экономисты, менеджеры, маркетологи, социологи зачастую сразу после получения диплома уходят совершенно в другую сферу деятельности. Такой своеобразный промышленный туризм от совета депутатов и молодежного парламента – отличная возможность для молодых людей изначально выбрать свою дорогу в свое будущее.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ