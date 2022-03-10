В Мозыре возбуждено дело о приготовлении к акту терроризма

В преступлении против общественной безопасности подозреваются двое жителей Мозыря в возрасте 34 и 44 лет.

«Подозреваемые планировали уничтожать военную технику Российской Федерации при ее передвижении по территории Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили 10 бутылок с зажигательной смесью», сообщает официальный сайт Следственного комитета. Во время обысков в машинах, гаражах и квартирах мужчин были изъяты так называемые «коктейли Молотова» и необходимые для их производства компоненты. Также были найдены биты, пневматический пистолет и другие вещи. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту терроризма. Следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступления.