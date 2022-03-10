Встреча с семьей. Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» встретилась с мужчиной из Украины, чья жена 3 марта родила в мозырском роддоме малыша

История украинки Юлии, которая 3 марта родила в Мозырском роддоме второго сына, тронула сердца многих жителей города. Чтобы получить медицинскую помощь, Юле и ее мужу Василию пришлось бежать из родного села в соседнюю Беларусь. В интервью нашему телеканалу мужчина рассказал, как все происходило.

Сегодня, спустя ровно неделю, молодая семья чувствует себя в безопасности. И… находится в Беларуси в полном составе. Накануне стало известно, что удалось перевезти старшего сына и маму Юлии. Василий жену и новорожденного сына впервые увидел 8 марта. Впереди – выписка из роддома и новая жизнь: все сначала, в буквальном смысле, семья начнет на белорусской земле.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ