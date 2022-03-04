4 марта – День белорусской милиции. Торжественное в ДК НПЗ

Сегодня правоохранители Мозырщины отмечают профессиональный праздник – 4 марта – день белорусской милиции. Торжественное собрание прошло в городском дворце культуры.

Профессиональный праздник – всегда отличный повод подвести итоги рабочего года, сказать теплые слова коллегам и ветеранам, вручить заслуженные награды. В 2022-м белорусская милиция отмечает 105-ю годовщину со дня образования. Милиционеры – люди, которые ежеминутно находятся на страже общественного порядка и безопасности каждого. И даже праздник многие проводят на рабочих местах, чтобы оперативная обстановка в зоне обслуживания оставалась стабильной и контролируемой. Итоги года подвел со сцены ДК НПЗ начальник Мозырского отдела Михаил Синельников. Конечно же, звучали добрые слова своим коллегам. Степень доверия людей к закону во многом зависит от работы всех милиционеров. Служба дни и ночи – не просто громкие слова. Обеспечение общественного порядка – это тоже о буднях правоохранителей. Патрульно-постовая служба, уголовный розыск, наркоконтроль, отдел охраны правопорядка, инспекция по делам несовершеннолетних, отдел ГАИ, «паспортный стол». Эти и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность людей. Вместе с личным составом Мозырского РОВД поздравления сегодня принимает, так называемый, «милицейский тыл» – жены и матери. Те, кто верно ждет со службы блюстителей закона, обеспечивает им тепло и уют. Отдельные слова благодарности – в адрес ветеранов МВД. И конечно же, музыкальный подарок от всех мозырян правоохранителям преподнесли артисты дворца культуры нефтепереработчиков.