В Гомельской области в январе возбудили 70 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Среди лидеров – Мозырь и Мозырский район

В 2021 году правоохранители отмечают рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. В списке лидеров по количеству наркопреступлений — Гомель, Мозырь и Мозырский район, Жлобинский, Речицкий, Светлогорский, Калинковичский районы. Среди фигурантов, в основном, мужчины. Более половины – безработные. Многие ранее попадались за подобные преступления. Все больше в страшный криминальный бизнес вовлекается подростков. Например, в Мозыре учащийся колледжа 2004 года рождения вступил в организованную группу и приобрел не менее 6 свертков особо опасного вещества альфа-PVP, которое затем поместил в тайники. Уголовное дело в суде. Парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В Следственном комитете рассказывают, подростков заманивают разными методами. Используют и склонность в юном возрасте к приключениям, авантюрам, и желание выделиться среди сверстников, и сомнительную перспективу легкого заработка. Немаловажно и то, что организаторы преступных групп, представители интернет-магазинов обещают безнаказанность, конспирацию. В феврале СК объявил о старте интерактивного флешмоба #поговорисподростком. Специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на внезапное наличие у ребенка крупных денежных сумм. На случаи, когда сын или дочь перестали просить карманные деньги, но заработка у них нет. На мессенджеры и программы, которыми пользуется ребенок в телефоне. Также нужно обращать внимание, если ребенок ставит пароли, графические ключи доступа к своим гаджетам, и к отдельным программам. Желательно знать коды доступа.