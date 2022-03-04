Информацию Telegram-каналов о внеплановой остановке технологического процесса и массовом увольнении на нефтеперерабатывающем опровергает руководство предприятия

Мозырский нефтеперерабатывающий завод продолжает работу. На крупнейшем предприятии региона опровергают информацию Telegram-каналов о якобы внеплановой остановке технологического процесса и массовом увольнении заводчан. Эти кадры сняты ранним утром 4 марта. Операторы установок и слесари, инженеры и технологи, работники заводских столовых и экономисты… Сотрудники производственных и других структурных подразделений НПЗ идут через проходную на свои рабочие места. Дневная смена для них начинается в 8 утра. Кто-то приехал на личном транспорте, другие предпочитают корпоративный подвоз – на заводском трамвае или автобусе. В руках мужчин можно заметить цветы: сегодня, в канун 8 Марта, они обязательно найдут время сказать приятные словам девушкам-коллегам.