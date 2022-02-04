Звание «Почетный гражданин Мозырского района» присвоено спортсменам, строителю и педагогу

За заслуги перед регионом. Звание «Почетный гражданин Мозырского района» присвоено генеральному директору Мозырского домостроительного комбината Александру Соболеву. В строительной отрасли он работает 43 года. Из них более 30 – на домостроительном комбинате, 15 – в роли руководителя. Уважаемый мозырянин имеет нагрудные знаки «Ганаровы будаўнiк» и «За заслугi ў будаўнiцтве». В 2018 году Александр Александрович признан «Человеком года» Гомельской области в номинации «Лидер». На старте 2022-го руководство района дополнительно отметило многолетний добросовестный труд Александра Соболева и его значительный личный вклад в социально-экономической развитие Мозырщины.

Еще одним «Почетным гражданином Мозыря» стал педагог дополнительного образования Центра юных пожарных Алексей Борунов. Успешный и очень талантливый программист уже воспитал целую плеяду учеников – победителей и призеров олимпиад международного уровня. За почти 30 лет работы кружок информатики под руководством Алексея Валентиновича вырос в сильнейшую школу программирования, которая известна далеко за пределами страны. Особенность главного проекта Борунова – он учит детей не промышленному программированию, а спортивному – решению нестандартных задач, для которых нужны программы. Тем самым, воспитывая поколение ребят, умеющих думать и анализировать. В обновленном списке «Почетных граждан Мозырского района» – и олимпийская «серебряная» четверка Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Ольга Худенко и Надежда Попок. Эти спортсменки в дополнительном представлении не нуждаются. Звание «Почетный гражданин Мозырского района» им присвоено за плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта, достижение значимых спортивных результатов.