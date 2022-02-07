Открытый Кубок по интеллектуальным играм посвятили 47-й годовщине выпуска первой товарной продукции ОАО «Мозырский НПЗ». Участие в нем приняли пять сильнейших заводских команд по итогам прошлого сезона, а также знатоки родственных предприятий. Кто одержал победу, узнаете из следующего сюжета.

Дворец культуры Мозырского НПЗ стал полем сражения для самых эрудированных представителей нефтяной, газовой и топливной промышленности. В таком формате к празднованию Дня рождения полесского нефтегиганта присоединились из Гродно, Новополоцка и Солигорска. Среди участников – новички крупных соревнований умов и логики. И опытные игроки – победители и призеры республиканских турниров. Программу Открытого Кубка можно описать, как «четыре в одном». Участникам предстояло сыграть несколько отдельных игр. После сигнала к старту первой игры напряжение в зале возрастает в несколько раз. В этот момент на второй план отходят должности и даже блестящее знание таких тем, как «переработка нефти», «добыча полезных ископаемых» или «производство калийных удобрений». Сам процесс поиска ответов на вопросы известного знатока Ростислава Миневича – увлекательный и динамичный. Правила строгие, интеллектуальные задачи – сложные, борьба за первое место – нешуточная.

Подобные игры разума всегда требуют от знатоков не только хорошей эрудиции, но и быстрой реакции, выдержки, умения работать в команде. А еще – это хорошая возможность открыть для себя новые географические горизонты. Самая сложная задача в Открытом Кубке – предсказать бесспорного лидера общего зачета. В итоге второе и третье места остались за хозяевами, мозырскими нефтепереработчиками – команда «Собака Павлова» и сборная цеха № 5 соответственно. А главный приз уехал в Солигорск вместе с командой «Горцы» Беларуськалия.