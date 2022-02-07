Легенда – выпивший рыбак провалился под лед. На территории спасательной станции прошли совместные учения ОСВОДа и МЧС

На территории Мозырской спасательной станции прошли совместные учения с сотрудниками МЧС. По легенде – выпивший рыбак провалился под лед. Подробности далее.

Припять таит опасность, и летом, и зимой. Особенно сейчас, когда температура около 0, осадки в виде мокрого снега и дождя, речной лед с промоинами. В полынью провалился рыбак. Тревожное сообщение очевидцы передали на пульт централизованного управления. Спустя минуты к месту ЧС прибывают сотрудники МЧС. С помощью специальных саней пострадавшего доставляют на берег. Здесь ему была оказана квалифицированная медпомощь. Это традиционные совместные учения ОСВОДа и МЧС, в ходе которых прорабатывается единый алгоритм действий в случае такого рода происшествия. В этом году уже было несколько происшествий на льду, к счастью все закончилось благополучно. В районе микрорайона Заречный мужчина рыбачил и одновременно согревался алкогольными напитками, в итоге насогревался настолько, что был не в состоянии даже просто сойти с места. На берег его доставили работники ОСВОДа. В районе моста выпившие рыбаки пытались перейти реку. В штате Мозырской спасательной станции 7 водолазов. Тренировочные погружения происходят ежедневно. Также на протяжении всего светового дня идет дежурство с места вахтенного наблюдения. Регулярно проводятся совместные рейды с работниками МЧС по излюбленным местам рыбаков. Рейдовые мероприятия продлятся до конца зимнего сезона.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ