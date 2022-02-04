Минздрав рекомендует провести встречи выпускников в онлайн-формате

Минздрав рекомендует бывшим одноклассникам, выпускникам разных лет и педагогам провести встречи выпускников в онлайн-формате. По традиции, это мероприятие проходит в первую субботу февраля.

Минздрав призвал бывших одноклассников и педагогов провести встречу выпускников в онлайн-формате. В настоящее время в Республике Беларусь отмечается увеличение количества заболевших острыми респираторными инфекциями и COVID-19, в том числе среди детей, посещающих организованные коллективы, говорится в сообщении ведомства.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и в целях минимизации риска распространения ОРИ и COVID-19 среди населения Министерство здравоохранения не рекомендует проведение вечеров встречи выпускников. Речь идет как о проведении вечерних субботних мероприятий в учреждениях образования, так и на объектах общественного питания.

Целесообразно перенести проведение таких встреч на более поздний период (после стабилизации эпидемиологической ситуации). С учетом развития дистанционных средств коммуникаций предлагаем бывшим одноклассникам, выпускникам различных лет и педагогам провести встречи в социальных сетях или посредством программ для организации видеоконференций.

Напомним, по традиции вечера встреч выпускников во всех школах страны проводятся в первую субботу февраля