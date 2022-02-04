В Мозыре водитель пытался вывезти с территории промышленного предприятия 200 кг меди без разрешающих документов

Автомобиль МАЗ остановил для досмотра охранник местного отдела охраны. Он обратил внимание на стержни из меди. Цветного металла оказалось около двухсот килограммов. Сопроводительных документов, разрешающих транспортировку дорогого ресурса в таком количестве, у 39-летнего жителя Гомельского района не оказалось. Охранник вызвал наряд группы задержания. В настоящий момент проводится проверка, по ее результатам будет принято правовое решение. Прежде житель Гомельского района не был судим.