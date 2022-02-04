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Рубрика: Новости

В Мозыре водитель пытался вывезти с территории промышленного предприятия 200 кг меди без разрешающих документов

4 февраля 2022, 18:05

Автомобиль МАЗ остановил для досмотра охранник местного отдела охраны. Он обратил внимание на стержни из меди. Цветного металла оказалось около двухсот килограммов. Сопроводительных документов, разрешающих транспортировку дорогого ресурса в таком количестве, у 39-летнего жителя Гомельского района не оказалось. Охранник вызвал наряд группы задержания. В настоящий момент проводится проверка, по ее результатам будет принято правовое решение. Прежде житель Гомельского района не был судим.

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