Быстро, экономно, комфортно. Более 27 тысяч пассажиров за первый месяц перевезли новые электропоезда по маршруту Минск – Калинковичи – Минск

27 декабря 2021 года было открыто регулярное движение электропоездов по маршруту Калинковичи – Светлогорск – Жлобин – Минск. За первый месяц работы новыми поездами уже перевезено более 27 тысяч пассажиров, в том числе по прямому маршруту Минск – Калинковичи – Минск около 6 тысяч пассажиров или 21,4% от общего количества, сообщает пресс-центром БЖД. В среднем в сутки в указанных поездах проезжает более 850 человек, 200 из них – по маршруту Минск – Калинковичи – Минск. Использование инновационного подвижного состава на электрифицированных участках повышает комфорт транспортного сообщения, эффективность экономических связей и мобильность населения, сокращает время нахождения в пути. Сегодня протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составляет 1369 км или более 25% от общей протяженности ее эксплуатационных путей.