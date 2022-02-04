Республиканский семинар творческих работников прошел в Мозыре

Обмен опытом и творческими идеями. На республиканском семинаре обсудили работу любительских клубных формирований, социокультурную деятельность региона, вопросы организации массовых мероприятий, кадровый потенциал и реализацию лучших творческих проектов. Особое внимание в Год исторической памяти – сохранению национальных культурных традиций на всех уровнях: от истоков на селе до масштаба всей страны и за ее пределами.

Всего Мозырщину, а затем Петриковский район посетили более 30-ти работников сферы культуры со всей области. Многие в гостях на Полесской земле не впервые.

Участникам семинара презентовали работу одного из крупнейших мозырских культучреждений – Городского Дворца культуры. В теории говорили о приоритетных направлениях деятельности всей сферы на современном этап. Сегодня Гомельская область – абсолютный лидер в республике по количеству учреждений культуры, клубных формирований, творческих коллективов со званием «Заслуженный», «Народный» и «Образцовый». Только на Мозырщине таких – 67! Всего в нашем районе действуют 13 учреждений культуры, которые имеют 47 филиалов. Упорный труд работников культурной сферы ежегодно приносит значимые награды в копилку достижений района. В практической части семинара гостей принимали в историко-культурном центре Мозырский замок, драмтеатре имени Мележа, центре циркового искусства «Арена», эколого-культурном центре и во Дворце культуры нефтепеработчиков. Второй день семинара прошел на Петриковской земле.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ