На месте ликвидируемой платной стоянки на улице Котловца планируется появление новой многоэтажки. Организованы общественные обсуждения

На месте ликвидируемой платной стоянки на улице Котловца планируется появление новой многоэтажки. Отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома проводит общественные обсуждения в форме информирования населения и изучения общественного мнения архитектурно-планировочной концепции. На месте ликвидируемой платной стоянки на улице Котловца планируется появление новой многоэтажки. Отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома проводит общественные обсуждения в форме информирования населения и изучения общественного мнения архитектурно-планировочной концепции. Ознакомиться с материалами обсуждений и высказать свои предложения можно по 25 февраля этого года. Размещены материалы общественных обсуждений на официальном сайте Мозырского райисполкома в одноименном разделе. И на бумажном носителе – в отделе архитектуры и строительства райисполкома (пл. Ленина, д. 16, каб. 123) по рабочим дням с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Цель реализуемого проекта – увеличение объемов жилищного строительства и снижение его стоимости. Письменные замечания и (или) предложения по объекту «Многоквартирный жилой дом поз. 2 по ул. Котловца в г. Мозыре» в период по 25 февраля направлять в Мозырский районный исполнительный комитет по адресу: 247760, г. Мозырь, пл. Ленина, 16, e-mail: [email protected] Замечания и предложения рассматриваются на архитектурно-градостроительном Совете Мозырского района. Заказчик разработки архитектурно-планировочной концепции — УКС Мозырского района.