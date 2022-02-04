Фестиваль профессий пройдет в «Катапульте» 5 февраля

Профориентация в развлекательном формате. Торговый центр «Катапульта» приглашает маленьких мозырян и их родителей на Фестиваль профессий. Участие для всех бесплатное, а еще у гостей будет возможность получить подарки.

На яркое семейное мероприятие юных мозырян и их родителей приглашает торговый центр «Катапульта». В субботу, 5 февраля, здесь пройдет второй фестиваль профессий. Вместе с аниматорами и ведущими дети смогут познакомиться с увлекательным миром взрослых профессий и получить первую вкусную зарплату. Каждый участник фестиваля получит трудовую книжку и отправится в путешествие по тематическим зонам. Один островок – одна профессия. Участие в фестивале бесплатное. Параллельно и взрослые, и маленькие гости смогут принять участие в праздновании Дня рождения торгового центра «Катапульта». Организаторы обещают много музыки, веселья и подарков. Начало праздника и фестиваля в 12.00